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Trump'tan gösterilerle ilgili açıklama

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, aleyhinde yapılan gösterilere ilişkin bir açıklama yaptı.

Dünya / 22 Ocak 2017 Pazar 17:52
Trump'tan gösterilerle ilgili açıklama

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Barışçıl gösteriler, demokrasimizin ayırıcı özelliğidir. Aynı fikirde olmasam bile insanların görüşlerini ifade etme haklarını kabul ediyorum” dedi.

Son olarak Trump'ın seçim kampanyası boyunca kadınları aşağılayan bir üslup kullandığını öne süren Amerikalılar, ülke genelinde düzenlenen 'Kadınlar Yürüyüşü'ne katılmıştı. 







Kaynak : İHA
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