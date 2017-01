Trump'tan gösterilerle ilgili açıklama

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Barışçıl gösteriler, demokrasimizin ayırıcı özelliğidir. Aynı fikirde olmasam bile insanların görüşlerini ifade etme haklarını kabul ediyorum” dedi.



Son olarak Trump'ın seçim kampanyası boyunca kadınları aşağılayan bir üslup kullandığını öne süren Amerikalılar, ülke genelinde düzenlenen 'Kadınlar Yürüyüşü'ne katılmıştı.

















Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views.