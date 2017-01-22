Tıp dünyası Prof. Dr. Lütfi Tunç'u konuşuyor

Tıp dünyası prostat kanseri ameliyatında çığır açan Prof. Dr. Lütfi Tunç'u konuşuyor.



Kendi geliştirdiği yöntemle hastaların en büyük sıkıntısını ortadan kaldıran üroloji uzmanı hastalara robotik cerrahi ile müdahale ediyor. Tunç, Amerika'da da uygulanan o yönteme o kadar güveniyor ki, ameliyatlarına hasta yakınlarını da davet ediyor.



Hastalığın kötü sonuçları olmadığını ifade eden Tunç, 'Benim geliştirdiğim yöntemle her hastaya bunu uygulayabiliriz. İdrar kaçırma oranları sıfıra yakın diyebilrim' dedi.



Hasta yakınlarının ameliyata girmekten mutlu olduğunu da belirten Tunç, 'Ameliyathanede her şeyin düzenli gittiğini görünce daha rahat ediyoruz diyorlar. Bunu bize sağlayan mesane boyunu koruyucu yöntemimiz' ifadesini kullandı.





