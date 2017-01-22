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Tekirdağ'dan en acı haber

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir yazlık evde iki gencin cesedi bulundu.

3. Sayfa / 22 Ocak 2017 Pazar 19:12
Tekirdağ'dan en acı haber

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'ndeki bir yazlık evde iki gencin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Sultanköy'deki yazlığa gelen Mustafa Tolunay E. (19) ve Ecenur Z. (22) adlı iki arkadaştan bir süre haber alamayan arkadaşlarının polis ve jandarmaya haber vererek yardım istemesi üzerine eve giden jandarma ekipleri yazlıkta iki gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

İlk belirlemelere göre gençlerin yazlık içerisinde mangal yaktıkları ve buna bağlı olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri önce incelenmek üzere Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




Kaynak : İHA

Marmara EreğlisiCumhuriyetSultanköyAdli Tıp KurumuKarbonmonoksit Zehirlenmesi


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