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Siirt'te roketli saldırı

Siirt'te terör örgütü üyelerinde askeri zırhlı araca yapılan roketatarlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Teröristlerin yakalanması için operayon başlatıldı

3. Sayfa / 22 Ocak 2017 Pazar 21:30
Siirt'te roketli saldırı

Siirt kent merkezinde seyir halindeki askeri zırhlı araca teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

MERMİ ZIRHLI ARACA İSABET ETMEDİ

Siirt'ten Kurtalan İlçesi istikametine giden İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı kobra aracına, teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saat 22.10 sıralarında meydana gelen saldırıda, roket mermisi zırhlı araca isabet etmedi.

TERÖRİSTLER KARANLIKTAN FAYDALANARAK KAÇTI

Boş arsaya düşen roket mermisi büyük bir gürültü ile patladı. Can kaybının yaşanmadığı salıdırı sonrasında teröristler karanlıktan faydalanarak kaçtı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Patlama sonrası Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekipleri, olay yerine gelerek kaçan saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

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