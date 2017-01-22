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Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eğitim / 22 Ocak 2017 Pazar 00:30
Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE YAPILAN ATAMALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut,

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bi̇ber,

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Ti̇lki̇,

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aydın Durmuş,

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım,

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Paki̇ş,

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsi̇per,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Akgül,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk atandı.

Erdoğan söz konusu atamaları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından seçerek yaptı. Kaynak : AA

Bitlis Eren ÜniversitesiTürkiye Cumhuriyeti AnayasasıGümüşhane ÜniversitesiKaramanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiRecep Tayyip Erdoğan


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