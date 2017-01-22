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Papua Yeni Gine'de 7.9 büyüklüğünde deprem

Okyanusya kıtasında bulunan Papua Yeni Gine'de 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede geniş çaplı tsunami uyarısı yapıldı.

Dünya / 22 Ocak 2017 Pazar 09:43
Papua Yeni Gine'de 7.9 büyüklüğünde deprem

Okyanusya kıtasında bulunan Papua Yeni Gine'de 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi depremin büyüklüğünü önce 8 olarak açıklamıştı, merkez daha sonra depremin büyüklüğünü revize ederek 7.9'a çekti.

Yaklaşık 300 bin nüfuslu Bougainville adasında meydana gelen depremin yerin 136 kilometre altında yaşandığı belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi adada meydana gelen depremin ardından olası geniş çaplı tsunami uyarısı yaptı. Ancak Papua Yeni Gine'nin Jeoloji Gözlem Ofisi'nin Müdür Yardımcısı Chris Mckee, depremin çok derinlerde meydana gelmesi nedeniyle tsunaminin olası olmadığını belirtti.


Papua Yeni Gine'deki deprem yaklaşık 300 bin nüfuslu Bougainville adasında meydana geldi.

Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem bölgesinde bulunan Papua Yeni Gine'de Aralık 2016'da da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Ancak denizin açıklarında oluşan depremde ölen ya da yaralanan olmamıştı.

JeolojiPapua Yeni GineAteş ÇemberiTsunamiMüdür Yardımcısı


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