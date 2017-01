Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Atilla için Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Atilla'nın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde gerçekleştirilen törenin arından Şakirin Camisi'ne getirildi.



Son olarak 'Seksenler' ve 'Kiralık Aşk' dizilerinde rol alan sanatçının, ailesi, dostları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde, cami avlusunda taziyeleri eşi Gül Atilla ve kızı Beril Ünal kabul etti.



Ayberk Atilla'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.







Dostları Ayberk Atilla'yı anlattı



Komedyen Tolga Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayberk Atilla'nın, yüce gönüllü, güler yüzlü, kimseyi kırmayan biri olduğunu söyledi.



Bir tiyatro büyüğünü kaybettiklerini dile getiren Çevik, 'Hem kulis hem sahne arkadaşım hem abim. Çok üzgünüm. Ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu işlerin sırası, zamanı olmuyor. Ne yapalım. Üzüldük.' diye konuştu.



Çevik, Atilla ile birlikte çalıştıklarını aktararak, 'Benim kadar, tiyatroya erken gelmeyi seven bir insandı. Karakterini örnek aldığımız, çok temiz, beyefendi bir insandı. Hoş sohbeti, her koşulda yardıma koşar karakteri, bunlar hakikaten aşık olduğumuz, örnek aldığımız özellikleridir. Nur içinde yatsın.' ifadelerini kullandı.







'Hala şoktayız'



Atilla'nın, 'Seksenler' dizisinden rol arkadaşı Şoray Uzun da Atilla'yı hiç unutmayacaklarını ve güzel hatırlayacaklarını dile getirdi.



Uzun, sanatçının bir tiyatro ustası olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:



'Ne kadar üzgün olduğumuzu anlatamayız. Ayberk Abi ile ilgili söylenecek şey, onun yaşı yoktu. 71 yaşında vefat etti ama karşısındaki 90 ise o 90 yaşında, 15 ise Ayberk abi 15 oldu. Yaşı hiç olmadı. Karşısındakinin yaşı neyse Ayberk abi o yaştaydı. Gülümsemediği tek bir anını hatırlamıyorum. 4-5 senedir bu illet başındaymış. Haberimiz bile olmadı. Yaşam sevinciyle dolu biriydi. Nur içinde yatsın.'



Rol arkadaşı Ayşe Tolga ise Ayberk Atilla'yı geç bulup çabuk kaybettiklerini belirterek, 'Her zaman çok kibar bir insandı. Hayatın tüm hoyratlığına rağmen o hep iyi kalmayı başaran bir insandı. Onu hiç unutmayacağız. Çok üzgünüz.' dedi.



'Seksenler' dizisinde 'Pastacı Sami' karakterini canlandıran Berat Yenilmez de Atilla ile arkadaştan ziyade 6 yıldır aile gibi olduklarını ifade etti.



Yenilmez, Atilla ile çalışmaktan büyük keyif aldıklarını aktararak, şöyle konuştu:



'Kendisi o kadar özel bir insandı ki bize iyi insan olmayı, güzel gülmeyi, güzel bakmayı tekrar hatırlattı. İyi insan olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bize 6 yıl boyunca her gün hatırlattı. Biz hala büyük bir şokun içerisindeyiz. Bütün sevenlerinin. Ailesinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.'



Oyuncu Volkan Severcan ise sanatçının çok özel biri olduğuna dikkati çekerek, 'Birçok projede beraber çalıştık. Onun yüzüne bakınca her şeyi anlatırdı. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Hepimiz çok üzgünüz. Çok ani oldu. Bu illet 20 günlük bir zaman. Teşhis konulması, ameliyatı bir anda elimizden uçtu gitti. Eminim ki o cennete gitti.' diye konuştu. Kaynak : AA