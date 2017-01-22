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Meteoroloji uyardı! İstanbul'da o güne dikkat...

Meteoroloji uyardı, kar yeniden geliyor. Salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

Yaşam / 22 Ocak 2017 Pazar 15:08
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da o güne dikkat...

İstanbul'da iki hafta aradan sonra yeniden kar geliyor. Meteoroloji salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sisteme karşı uyardı. Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus etkili olacak. Salı günü yurdumuz batı kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

İSTANBUL'DA PERŞEME GÜNÜ KAR VAR

Soğuk havayla beraber kar gelecek. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba günün itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren yağmaya başlayacak karın cumartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Sağanak YağmurMeteoroloji


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