Türkiye'de 'turizmin başkenti' Antalya, yaz ayları kadar kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzellikler sunuyor.



Şehir merkezindeki Kaleiçi'nde kentin ilk Türk İslam eserlerinden Yivli Minare, Kesik Minare, Hadrianus Kapısı (Üçkapılar) ve tarihi surlara ev sahipliği yapan Antalya'yı ziyaret edenler, bu güzelliklerle denizi ve zirvesi karlı Beydağları'nı izliyor.



Kış aylarında güneşli günlerde sıcaklığın 15-20 dereceye ulaştığı kentte yaşayan vatandaşlar ve turistler denize giriyor. Konyaaltı sahilinde güneşlenen tatilciler, deniz kıyısından yola çıkıp 45 dakikada Saklıkent Kayak Merkezi'ne ulaşabiliyor.



Beydağları'nda, şehirden 47 kilometre uzaklıkta ve bin 900 metre rakımda bulunan kayak merkezi, kış mevsiminde kayak, snowboard ve kızakla kaymak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.



- 'Kayak sezonunu bir ay önce açtık'



Kayak merkezi işletmecisi Cuma Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışından memnun olduklarını söyledi.



Bu sene kayak sezonunu bir ay önce açtıklarını ifade eden Özaydın, 'Bu yıl insanlar Antalya'da kasımın sonlarında kaymaya başladı. Antalya denilince akla deniz, kum, güneş geliyor ama Antalya'da 4 ay kayak sezonumuz var. Türkiye'nin en az rüzgar alan pistine sahibiz ve çok güzel bir kar kalitesi var. Yaklaşık 2 metre civarında kar var.' dedi.



Özaydın, kayak merkezine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, günde yaklaşık 2 bin kişinin geldiğini, doluluk oranlarının yüzde 100'e yakın olduğunu bildirdi.



- 'Dede maşallahın var'



Antalya'da yaşayan emekli Kıyaz Apaydın ise 78 yaşında olmasına rağmen kış aylarında denize girdiğini, ardından da kayak yaptığını belirtti.



Hayatını Antalya'da sürdürmenin ayrıcalığını yaşadığını kaydeden Apaydın, 'Çocukluk yaşlarımdan bu yana kayakla uğraşıyorum. Antalya'da, Avrupa ayarında ve yarışmalara müsait kayak pistleri var. 78 yaşındayım ve hala kayak yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor, 'Dede maşallahın var' diyor.' şeklinde konuştu.



Baki Karaçay da kaymayı yaklaşık 40 yıl önce Erzurum'da öğrendiğini anlatarak, '17 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Denize girip ardından kayak yapabiliyoruz. Kayak fotoğraflarımı ve yüzme fotoğraflarımı sosyal medyaya koyunca insanlar çok şaşırıyor. Eski fotoğraflarımı koyduğumu sanıyorlar. ' dedi.



Konyaaltı plajında denize giren Mustafa Kökener, suyun çok güzel olduğunu söyledi.



Denize ilk girdiğinde soğuğu hissettiğini, ardından alıştığını dile getiren Kökener, 'Antalya'da 4 mevsim denize giriyoruz. Karlı dağlara bakarak yüzüyoruz, güneşleniyoruz. Bazı arkadaşlar da o dağlarda kayak yapıyor. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Herkesi Antalya'ya bu güzellikleri yaşamaya davet ediyorum.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA