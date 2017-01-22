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Kaza yaptıkları 5 saat sonra fark edildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde şarampole uçan otomobil 5 saat sonra fark edildi. Kazada, araç sürücüsü ve hamile eşi yaralı olarak kurtarıldı.

3. Sayfa / 22 Ocak 2017 Pazar 09:51
Kaza yaptıkları 5 saat sonra fark edildi

Kaza, Ereğli organize sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karapınar’dan Ereğli’ye aile ziyaretine gelen Şahin Aşkın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Akşam saat 19.30’da meydana geldiği belirtilen kaza ancak gece 00.30’da yoldan geçen dikkatli sürücüler tarafından fark edilerek polise bildirildi.


AA

Yaralı vaziyetteki otomobil sürücücü Şahin Aşkın ile hamile olduğu öğrenilen eşi Tuğba Aşkın (20) Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak : İHA

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