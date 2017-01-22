İstanbul ‘dur-kalk’ şampiyonu!

Global Dur-Kalk Endeksi'ne göre İstanbul trafiği yıllık 32 bin 880 dur-kalk ortalamasıyla dünyada ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Endonezya'nın başkenti Cakarta ile Mexico City takip etti. Araştırmaya göre, sürekli artan trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ortalama dur-kalk sayısı tüm dünyada yüzde 13 arttı. Araştırmada ortalama en düşük hız 25 km seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul 28,4 km ile en düşük hıza sahip şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı.



Sürücülerin trafik üzerindeki negatif etkileri azaltabileceğini belirten HED Akademi Başkanı Cankat Hurmoğlu, “İstanbul'un dur-kalkta dünya şampiyonu olmasının bir sebebi araç yoğunluğu ise bir sebebi de sürücü davranışlarıdır. Hatalı yola çıkışlar, geçiş üstünlüğüne uymamak, gereksiz şerit değişikliği, kaza izlemek için yapılan dur-kalk'lar, ani hızlanmalar ve durmalar gibi sürücü kaynaklı pek çok nedenle trafik sıkışıklığı artıyor. Sadece gereksiz şerit değiştirmelerden kaçınarak bile yüzde 50 daha az dur-kalk yapmak mümkün” dedi.



Rakamlarla İstanbul trafiği



-3,82 milyon kayıtlı araç bulunuyor.



-Günlük trafikteki araç sayısı 2,46 milyon.



-Binek araç sayısı 2 milyon 540 bin.



-Günlük araçlı yolculuk süresi ortalama 45 dakika.



-1.000 kişiye yaklaşık 200 araç düşüyor.



-Her gün ortalama 750-1.000 yeni araç trafiğe çıkıyor.



En çok duran 10 şehir



İstanbul 32.880



Cakarta 32.640



Mexico City 30.480



Roma 29.160



St. Petersburg 28.320



Bangkok 27.960



Moskova 27.960



Surabaya 26.760



Manchester 26.040



Milano 25.920 Kaynak : Vatan