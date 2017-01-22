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Hüseyin Gülerce'ye suikast iddiası

Gazeteci - Yazar Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen'in son konuşmasında, kendisini üstü kapalı olarak hedef gösterdiğini söyledi.

Televizyon / 22 Ocak 2017 Pazar 12:11
Hüseyin Gülerce'ye suikast iddiası
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında Fethullah Gülen'in suikast talimatları masaya yatırıldı.

Gazeteci - Yazar Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen'in son konuşmasında, kendisini üstü kapalı olarak hedef gösterdiğini söyledi.

Fethullah Gülen'in daha önce de Fuat Avni üzerinden kendisini hedef gösterdiğini söyleyen Gülerce, 'Hüseyin Gülerce'ye suikast yapılacak dendi, itirafçı oldu, savcıya iş adamlarının adını verdi dedi. Yalanı utanmadan sıkılmadan söyleyen bir Fethullah Gülen var. Ben Fethullah Gülen gibi bir yalancıya hayatımda rastlamadım' diye konuştu.

Fethullah Gülen'in son konuşmasında da üstü kapalı kendisini hedef gösterdiğini ifade eden Hüseyin Gülerce, 'Önder Aytaç da isimlendiriyor, açıkça hedef gösteriyor bizi' dedi. Gülerce şunları söyledi:

'Her gün çatışmalarda şehit verirken bizim bir suikaste uğramamızın hiçbir önemi yok. Şehitlik özenilmeyecek bir şey deği. Bana suikast yaparlarsa ben onlara bir kötülük yaptığımdan değil ki; Türkiyeyi karıştırmak için...

Fethullah Gülen suikast talimatları vermeye başladı. Bu adam durmayacak, ihanette sınır tanımıyor. Fethulllah Gülen katiller sürüsünün başında.'
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ortak AkılTürker AkıncıHüseyin GülerceFethullah GülenKötülük


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