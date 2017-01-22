Erdoğan Doğu Afrika ziyareti öncesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Afrika ziyaretinde FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin de masaya yatırılacağını söyledi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla masaya yatıracağız. Mozambik'in ardından Madagaskar'a geçeceğiz. Madagaskar ziyareti cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oluyor. 39 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz var. FETÖ ile mücadele kapsamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz. Neler yapabiliriz bunları konuşacağız.



Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte karşı hassasiyet derinliğine vakıf oldukça artmaktadır. Bu katil sürüsünün eğitim, ticaret diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır. Bu terör örgütünün ülkemiz, milletimiz ve dostlarımız için bir tehdit olmaktan çıkaracağız.



Ülkemizle ilgili açıklamaları henüz erken buluyorum. Parlamento süreci başarılı bir şekilde sonuçlandı. Şimdi gerçek sahibine millete gideceğiz. Milletimizin referandumda vereceği karar ne olacak? Bunu görmemiz lazım. Referandumda onaylanınca hemen seçim söz konusu değil. Sonra seçim süreci var, 2019'da seçim söz konusu. Bu neticeleri alalım. Bu adımları atalım. Özellikle partili bir cumhurbaşkanı süreci bu işin en faklı olan yönü. Bunların yanında da özellikle Türkiye'nin performansı artırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz.



Bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kusura bakmasın kısa süre önce başlamadı. Cumhuriyetimizin kuruluşunda başladı. Şu anda da milletimizin vereceği karar bizim için başgöz üstünedir. 2019'da seçim yapılır yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, kim olacaksa, tabii ki kabinesini oluştururken bağlayıcı özelliği olmayan bir süreçtir.



Parlamento dışı bir kabine olacağı için birinci derece önem arz ediyor. Parlamento içinden de alabilir. O günün şartları belirler. Güçlü bir kabine oluşturulması ülkemizin menfaatine olacaktır.



Sayın Trump birçok açıklama yapıyor. Biz şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Tavrı ne olacak? Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor, bu söylemler rahatsız edici. Parçalanmış bir Ortadoğu istemiyoruz. Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir.



Bizim meydanlarda yer almamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız... Zaten şu anda meydanlardayız. Ne zaman halkımızla buluşacağız. Bunları konuşuruz. Halkımız partili cumhurbaşkanlığına sıcak bakıyor.'