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Emniyet ve AK Parti saldırganı Tekirdağ'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve Ak Parti İl Binası'na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif T. Tekirdağ'da yakalandı.

3. Sayfa / 22 Ocak 2017 Pazar 12:12
Emniyet ve AK Parti saldırganı Tekirdağ'da yakalandı
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İstanbul'da geçtiğimiz Cuma akşamı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına ve ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldırı gerçekleşmiş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olay yerin inceleme ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda lav silahında Şerif T. isimli DHKP-C teröristinin parmak izleri bulunmuştu.

Kimliği belirlenen Şerif T. isimli DHKP-C üyesi, Tekirdağ'da yakalandı. Şerif T.'nin dün Esenyurt'ta polise silahlı saldırı olayını da gerçekleştirdiği öğrenildi. Şerif T .'nin İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor. Kaynak : İHA

Ak Partiİstanbul Emniyet Müdürlüğü


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