Emniyet ve AK Parti saldırganı Tekirdağ'da yakalandı

Emniyet ve AK Parti saldırganı Tekirdağ'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve Ak Parti İl Binası'na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif T. Tekirdağ'da yakalandı.