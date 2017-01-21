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Doğa harikası bölgede yangın

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası’nda yangın çıktı.

3. Sayfa / 21 Ocak 2017 Cumartesi 23:36
Doğa harikası bölgede yangın
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Alınan bilgiye göre, Türkiye'deki 450 kuş türünden 328'nin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran deltada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen İçel Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin bataklık arazi nedeniyle müdahale edemediği yangının çevreye yayılmaması için iş makineleri aracılığıyla çalışma yapıldı. Devam eden yangında şu ana kadar yaklaşık 50 dönüm sazlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaynak : İHA

Büyükşehir BelediyesiYangın YeriJandarmaGüvenlik Önlemi


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