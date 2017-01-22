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Devlet Bahçeli: Bize tutarsız diyenler yanıldıklarını görecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği referandumunda da "evet" diyeceklerini açıkladı.

Siyaset / 22 Ocak 2017 Pazar 14:44
Devlet Bahçeli: Bize tutarsız diyenler yanıldıklarını görecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'ten geçen anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis'teki tavırlarının referandum sürecinde de devam edeceğini söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"MHP, TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır. Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmışlardır.

İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir. İftiharla söylemek isterim ki bildik mahfiller aracılığıyla, sosyal medya başta olmak üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altına alınmaya çalışılan milletvekillerimiz, dava adamlığının ve dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatlamışlardır. Bundan sonra söz ve karar Türk milletinindir."

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