CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı onaylarsa...

Eski CHP Milletvekili Kamer Genç'in birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle Tunceli'nin Nazımiye ilçesine gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'den geçen anayasa değişikliği teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Özel, “Anayasa değişikliği Meclisten geçti. Gerekli redaksiyonlar yapılıp Cumhurbaşkanlığına yollanacak. Çok hızlı şekilde onaylanacağını tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bu yasayı onaylaması durumunda anayasa değişikliğini referanduma götürme kararını ilan ettikten sonra saatler içinde başvurumuzu yapacağız. En geç bir gün içinde başvurumuzu yaparak düzenlemenin iptalini isteyeceğiz” dedi.





Kaynak : İHA