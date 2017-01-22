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ABD'de kadınlar Trump'ı protesto için yürüdü

ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası boyunca kadınları aşağılayan bir üslup kullandığını öne süren Amerikalılar, ülke genelinde düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"ne katıldı.

Yaşam / 22 Ocak 2017 Pazar 07:36
ABD'de kadınlar Trump'ı protesto için yürüdü

ABD Başkanı Donald Trump, kadınlara ilişkin söylemleri nedeniyle ülke genelinde düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü ile protesto edildi.

New York'ta çoğunluğu kadınların ve gençlerin oluşturduğu 250 bin civarındaki Amerikalı, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin karşısındaki Dag Hammarskjold Park'ta toplandı.

Trump'ın seçim kampanyasında Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton ve kadınları aşağılayan bir üslup kullandığını iddia eden göstericiler, 2. Cadde ve 42. Sokak güzergahından 5. Cadde'deki Trump Tower'a doğru yürüdü.

Yürüyüşte, 'New York'un First Lady'si' olarak anılan Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun eşi Chirlane McCray, sinema sanatçısı ve aktivist Cynthia Nixon, Rosie Perez, Taylor Schilling, Whoopie Goldberg ve Dame Helen Mirren ile birlikte ünlü sanatçı Yoko Ono da yer aldı. Ono, yürüyüşe tekerlekli sandalye yardımıyla geldi.

Pankartlarda yer alan mesajların büyük çoğunluğunu, Trump karşıtlığı ifadelerle sosyal adalet, sivil haklar ve cinsiyet eşitliği konuları oluşturdu.

Amerikan polisi, protestocuların Trump Tower'a 2 sokaktan fazla yaklaşmasına izin vermezken, kalabalık trafiğin aksamasına neden oldu.

New York'ta saat 11.00'de başlayan yürüyüş, hava kararıncaya kadar devam etti.



Film yıldızlarından tepki

Sundance Film Festivali'nin açılışının yapıldığı Utah'ta da Charlize Theron, Joshua Jackson, Aisha Tyler, Chelsea Handler ve Mary McCormack gibi ünlü isimler, Park City'de Kadınlar Yürüyüşü'ne katıldı.

Birçok Hollywood yıldızı ise 700 bine yakın kişinin katıldığı Los Angeles'taki yürüyüşte yer aldı.

Aktivist sinema oyuncusu Ashley Judd, Washington mitingindeki 'Kötü Kadın' konuşmasıyla alkış topladı.

Los Angeles, New York, Washington'daki gösterilerin her birine, Trump'ın göreve başlama ve yemin töreninde yer alandan daha fazla Amerikalının katıldığı görüldü.

Kaynak : AA

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