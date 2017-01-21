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Usta oyuncı hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti. 71 yaşındaki sanatçı bir süredir mesane kanseri tedavisi görüyordu.

Yaşam / 21 Ocak 2017 Cumartesi 10:09
Usta oyuncı hayatını kaybetti

Tiyatronun ve televizyonun sevilen ismi ünlü oyuncu Ayberk Atilla bir süredir mesane kanseriyle mücadele ediyordu. Yaklaşık 10 gün önce tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapan usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. 71 yaşındaki oyuncu kanser savaşına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Ayberk Atilla kimdir?

1946 doğumlu sanatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Atilla'nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.


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