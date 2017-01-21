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Trump, Ulusal Katedral'deki dini törene katıldı

Dün Kongre'de yemin ederek ABD Başkanı olan Trump, bu sabah Washington'daki Ulusal Katedral'de İslamiyet de dahil olmak üzere 26 farklı din ve mezhepten temsilcinin katıldığı dini törene katıldı.

Dünya / 21 Ocak 2017 Cumartesi 20:21
Trump, Ulusal Katedral'deki dini törene katıldı

Dün Kongre'de yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, bu sabah Washington'daki Ulusal Katedral'de İslamiyet de dahil olmak üzere 26 farklı din ve mezhepten temsilcinin katıldığı dini törene katıldı.

ABD'nin ilk başkanı George Washington'a kadar uzanan bir gelenek olan dini törene Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile katıldı.

MÜSLÜMAN LİDER MACİD DE KATILDI

ABD'deki en etkili Müslüman organizasyonlardan ADAMS Center'ın Başkanı İmam Macid'in de katıldığı dini törende Hıristiyanlık, Yahudilik ve Hinduizm gibi farklı dinlerin temsilcileri yer aldı.

'NEDEN KATILDIN' TEPKİSİ

Trump'ın dini merasimine katılması sebebiyle bazı kesimler tarafından eleştirilen İmam Macid, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, 'yöneticiler de dahil herkese İslam'ın mesajının ulaştırılması gerektiğini ve bu yüzden bu merasimde yer almasının normal olduğunu' vurguladı.ü



İSLAM KARŞITI TUTUMUNDAN VAZGEÇECEK Mİ?

Kampanya dönemindeki İslam karşıtı söylemlerinin bundan sonra ne tür politikalara yol açabileceği tartışılan Trump'ın başkanlık döneminde sergileyeceği tutumun nasıl olacağı merak ediliyor.

MÜSLÜMANLARIN TRUMP'TAN BEKLENTİSİ: EŞİTLİK

Amerikalı Müslümanlar, Trump'ın kampanya dönemindeki söylemleri ile başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki gerçek adımlarının farklı olmasını umduklarını, yeni yönetimin tüm dinlerin mensuplarına eşit bir şekilde davranması gerektiğini ifade ediyor.



2015 yılı kasım ayında Paris ve San Bernardino'daki terör saldırılarının ardından 'Müslümanların ABD'ye alınmaması' önerisini yapan Trump, daha sonraki açıklamalarında kastının 'teröristlerin geldiği bazı ülkelere daha sert vize kısıtlaması' olduğunu belirtmişti.

Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in daha sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Virginia'daki merkezini ziyaret etmesi bekleniyor. Kaynak : AA

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