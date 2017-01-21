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Şehit yakınları CHP çelengini istemedi

Samsun’da şehit cenazesine gönderilen CHP çelenkleri şehit yakınları tarafından istenmedi ve boş bir bahçeye atıldı.

Yaşam / 21 Ocak 2017 Cumartesi 15:14
Şehit yakınları CHP çelengini istemedi
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Çarşamba ilçesindeki Rıdvan Paşa Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'nın yakınları olduğu iddia edilen kişilerce, CHP çelengini cami avlusundan çıkartılarak boş bir bahçeye atıldı.

Çelengi çıkartırken şehit yakınları “HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz' diyerek tepki gösterirken, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla onlara destek verdiler.






Kaynak : İHA

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