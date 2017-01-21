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Saffet Sancaklı: Bir mucize bekliyoruz Allah'tan

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, "Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede neden bu noktaya geldiklerini kez daha hep beraber düşünelim" dedi.

Siyaset / 21 Ocak 2017 Cumartesi 08:50
Saffet Sancaklı: Bir mucize bekliyoruz Allah'tan

Sancaklı, TBMM Genel Kurulu Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin 18. maddesi oylamasına geldi.

Sancaklı kürsüden yaptığı konuşmada, milletvekillerine teşekkür etmek istediğini belirterek, 'Gerçekten bu olay çok ağır geldi bana. Allah hiç kimseye vermesin. Hülya hanımın buraya gelmesi mucizeydi. Bütün Türkiye ayağa kalkmış dua ediyor. Allah'tan bir mucize daha bekliyoruz. Dua ediyoruz. Hepinizde dua etmesini istiyoruz. Dua ediyoruz, başka çaremiz kalmadı. Olayı yaşadığımda büyük Türk milleti feraseti yerinde duruyor, şerefi de, insanlığı da. Kan anonsu yapıldığında, 20 bin insan yarım saat içerisinde hastaneye koşup, kan vermek için sıraya girdi. Bunların hiç birisine 'hangi partiye oy veriyorsun', 'hangi dindensin, etnik gruptansın' diye sorulmadı. Beş dakika içerisinde bütün kan stokları doldu. Allah bir mucize yarattı, olaydan 15 dakika sonra bütün doktorlar oradaydı, hastane hazırdı. Bundan sonra da dua edip, Allah'a yalvaracağız, tekrar aramıza dönsün' dedi.



Sancaklı, 30 yaşlarında bir gencin organlarını bağışlamak istediğini söyleyerek, 'İşte Türk milleti böyle bir millet. Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede neden bu noktaya geldiklerini kez daha hep beraber düşünelim' dedi.

Sancaklı eşinin durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım MHP grup sıralarına giderek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Hülya Sancaklı'dan haber var! Saffet Sancaklı'ya eşinden acı haber






Kaynak : İHA

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