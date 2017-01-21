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Sadık müşteriye ayrıcalık geliyor

Elektrik piyasasında "kazan-kazan" uygulamasına geçiliyor. Tüketicilerin müşteri profilleri çıkarılarak ödemelerine ne kadar sadık olduklarına bakılacak. Daha sonra bu kişilere 'sadık tüketici' tarifesi uygulanacak.

Ekonomi / 21 Ocak 2017 Cumartesi 09:50
Sadık müşteriye ayrıcalık geliyor

Elektrik piyasasında "kazan-kazan" uygulamasına geçiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre tüketicilerin müşteri profilleri çıkarılarak ödemelerine ne kadar sadık olduklarına bakılacak. Daha sonra bu kişilere 'sadık tüketici' tarifesi uygulanacak.

Faturasını düzenli olarak yapanlar ödemesini bir ay geciktirse dahi elektriği kesilmeyecek. Bu tüketicilerden açma ve kapama ücreti alınmayacak. Faturanın son ödeme tarihi geçtiğinde tüketicilere bu durum SMS ile bildirilecek ve 5 iş günü içerisinde faturalarını ödemedikleri takdirde elektriklerinin kesileceği hatırlatılacak.

Bu arada da müşterinin profiline bakılacak. Eğer tüketici 5 iş günü sonunda da faturasını ödememişse ve daha önce düzenli olarak faturasını ödeyen düzgün profilli tüketicilere ise ayrıcalık tanınacak. Sadık tüketici açma-kapama işlemine maruz kalmayacağı için 25 liralık açma kapama ücretinden de kurtulmuş olacak.


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