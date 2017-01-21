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Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından grup toplantısında konuştu.

Güncel / 21 Ocak 2017 Cumartesi 06:16
Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları; Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak hiç bir ayrım yapmadan, bütün vatandaşlarımızın demokratik ve özgür bir ülkede yaşamasını istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ise ciddi kaygılarımız vardır.

'TEKLİFİ GÖRMEDEN İMZA ATTILAR'

Bazı milletvekilleri teklifi görmeden imza attı. Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, anayasanın öngördüğü şekilde oy kullanmamız gerekiyor.

İktidar oylarıyla torba anayasa değişikliği gerçekleştirmiştir. 54 maddede değişiklik tek madde halinde geçmiştir. Oysa her anayasaya her değişiklik tek tek onaylanmalıdır.

Bugünün tarihi parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir.

Bütün milletime sesleniyorum. Demokrasiye, vatanımıza sahip çıkmak ortak görevimizdir. Bu ülkede beraber yaşamak ortak görevimizdir. Cumhuriyet, demokrasi, vatanımız, bayrağımız ortak paydasında mücadele edeceğiz.

YASAMA-YARGI-YÜRÜTME TEK KİŞİYE TESLİM EDİLDİ

Yasama, yargı ve yürütme tek kişiye teslim edilmiştir. Bu rejim değişikliğine karşıyız. Bütün yetkilerin tek kişiye verildiği bir gelecek felakettir. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz.

15 yıldır iktidarda olan parti, hangi kararı istemiş ve alamamış, hangi yasayı çıkaramamıştır? Bu anayasa değişikliğiyle vatandaşın hangi sorunları çözülecektir?

'TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI İSTİYORUZ'

Hangi siyasi partiye oy verirlerse olsun, vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Biz tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak, çatışmadan uzak durmak istiyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz.Vatanımız milletimiz için bunu anlatmak ve “hayır” demek zorundayız. Bu sorun sadece CHP'nin değil, herkesin sorunudur. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, hep birlikte vatanımıza, demokrasimize, cumhuriyetimize, ülkemize sahip çıkalım.Milletimiz parlamentoda oynanan oyunu bozacaktır.

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