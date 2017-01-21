Karadeniz'de FETÖ depremi!

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin tutuklu 4 eski rütbeli asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, komutanlıkta görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk, avukatları ve yakınları katıldı.



Mahkeme heyetinin dinlediği tanıklardan H.S, 15 Temmuz gecesi evinde istirahat halinde olduğunu ve darbe girişiminden, harekat subayının kendisini arayıp harekat yıldırım mesajlarının geldiğini bildirmesiyle haberdar olduğunu söyledi.



Televizyonda gördüğü hareketlilik üzerine sivil kıyafetlerini giyerek makamına gittiğini ve incelediği belgelerin sahte olduğunu anladığını belirten H.S, 'Mesajların adres grubu yanlış, altında 'Yurtta Sulh Konseyi' diye bir ibare vardı. Hemen Vali Bey'i ve Emniyet Müdürü'nü, ardından da Kıbrıs'ta bulunan Tuğgeneral Şimşek'i aradım. Şimşek, bana Vali Bey ve Emniyet Müdürü ile irtibatlı olmamı söyledi. Kendisiyle ailece de sık sık görüşürüz. Her zaman FETÖ'nün karşısında olan, konu açıldığında da tepki gösteren biridir.' diye konuştu.



- 'Türkiye'de bir doları tugayın içerisinde biz bulduk'



Tanıklardan O.A. ise 15 Temmuz gecesi Tuğgeneral Şimşek ile görüştüğünü ve FETÖ ile bağlantılı bir darbe girişimi olduğu yönünde hemfikir olduklarını dile getirdi.



O.A, şunları kaydetti:



'Sıkıyönetim komutanları listesinde yer almasına karşın Şimşek'le darbe karşıtı iki dost gibi konuştuk. Ben Şimşek'e darbe girişiminin FETÖ ile bağlantılı olduğunu düşündüğümü söyledim. Kendisi de bunu onayladı. Tuğgeneral Şimşek, darbe yanlısı değil, darbecilerin karşısında olduğunu beyan eden bir davranış içindeydi. Ayrıca biz o gece Zonguldak'ta öyle bir tedbir aldık ki olumsuz bir durum olması mümkün değildi. Yine Türkiye'de bir doları tugayın içerisinde biz bulduk.'



Duruşmada 17 tanığın dinlenilmesinin ardından mütalaasını veren savcı, 'sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti kuvvetli suç şüphesini gösteren bulguların bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, özellikle dinlenmeyen tanıkların varlığı, müspet suçların cezalarının alt ve üst sınırları, adli kontrol tedbirinin şu an için yeterli olamayacağı' kanaatiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.



Avukatlarının savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, yaklaşık 15 saat süren duruşmanın sonunda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



- İddianameden -



Zonguldak'ta, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Albay Kamil Günler 17 Temmuz, Tuğgeneral Birol Şimşek 18 Temmuz, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Doğan ile Deniz Albay Öztürk ise 21 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.



İddianamede sanıklar hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Kaynak : AA