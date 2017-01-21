USD (Alış - Satış) : 3,82 - 3,82 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

İtalya'da otobüs kazası

İtalya'nın kuzeyinde okul gezisinden dönen Macar gençleri taşıyan bir otobüsün, köprü sütununa çarparak alev alması sonucu 16 kişi öldü.

Dünya / 21 Ocak 2017 Cumartesi 12:04
İtalya'da otobüs kazası

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Fransa'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat eden ve Macar gençleri taşıyan yolcu otobüsü, Verona'nın doğu çıkışında bir köprü sütununa çarptıktan sonra alev aldı.

Verona kentinden geçen A4 karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada otobüste sıkışan 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Otobüste çoğunluğu 14 ila 18 yaş arasında 55 kişinin bulunduğu, yaralıların Borgo Trenta, Verona gibi çevre illerde tedavi altına alındığı, 10 yaralının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Kurtarma çalışmalarına katılan bir yardım görevlisi, kazayı 'Korkunç bir trajedi yaşanmış.' ifadesiyle değerlendirirken, yetkililerin, kazanın nedenini soruşturmak için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Otobüsteki Macar grubun, Fransa'da bir okul gezisinden döndüğü ifade edildi.







Kaynak : AA

Yolcu OtobüsüTrafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı