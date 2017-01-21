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Gaziantep'te silahlı çatışma: 3 ölü

Gaziantep’te sabaha karşı iki aracın içindeki şahıslar arasında çatışma çıktı. Kovalamacanın ardından devam eden çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti. Aynı saatlerde ise başka bir adreste silahla vurulan bir kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 21 Ocak 2017 Cumartesi 14:17
Gaziantep'te silahlı çatışma: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde 27 TV 886 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen lüks bir otomobilin içerisindekiler arasında bilinmeyen nedenle çatışma çıktı.

Bir süre devam eden çatışmanın ardından 27 TV 886 plakalı otomobil, olay yerinden ayrıldı. Kaçan otomobili kovalayan lüks otomobil, aracı Yeşilevler Mahallesi 30 Nolu cadde üzerinde durdurmdu. Burada da çıkan çatışmada araç içerisinde bulunan Ökkeş Avcı, Savaş Dahan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinden ayrılan lüks otomobil ile otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen şahıslar kayıplara karıştı.

BAŞKA BİR SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Çatışmanın olduğu saatlerde ekipler, Şahinbey ilçesine bağlı Ulucanlar Mahalle Muhtarlığı önünde yaralı bir şahıs bulunduğu ihbarı aldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından silahla yaralandığı belirlenen şahıs, Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve Cuma Koşucu (27) olduğu belirlenen şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Her iki olayda ölen şahısların cenazeleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardından polis ekipleri, 3 ayrı olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattı. İlk olaya ait 2 farklı olay yerinde 20'yi aşkın boş kovan ele geçiren polis, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Polisin, aynı saatlerde yaşanan 2 farklı olayı çözmek için özel ekip kurduğu öğrenildi. Çatışma ve silahla öldürülme olayları ile ilgili çalışmalarını yürüten polis, lüks aracın plakası ve içerisinde bulunan şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Öte yandan şahısların cenazelerinin de Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.





Kaynak : İHA

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