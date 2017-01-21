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Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt’ta resmi polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yarlanan olmazken, polis kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlattı.

3. Sayfa / 21 Ocak 2017 Cumartesi 10:31
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlusu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından kayıplara karıştı. Polis aracının camlarının açılan ateş sonucu parçalandığı görüldü.

Polis saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Polis helikopteri de zanlının yakalanması için yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Esenyurt çevresinde polisin operasyonu sürüyor.


Kaynak : İHA

PolisSilahlı Saldırı


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