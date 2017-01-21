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Esenyurt saldırganı kamerada

İstanbul Esenyurt’ta polis ekibine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın kaçma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Güncel / 21 Ocak 2017 Cumartesi 12:05
Esenyurt saldırganı kamerada
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Esenyurt'ta sabah saatlerinde devriye görevi yapan polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi.

Polislerin silahla karşılık verdiği saldırgan, kayıplara karşıtı. Saldırganın olay yerinden kaçma anı, çevkedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde dükkandaki vatandaşlar saldırı üzerine kapıya doğru yöneliyor. Bir süre sonra kapının önünden bir kişinin sokağın yukarısına doğru koştuğu görülüyor.

EL BOMBASI KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Öte yandan, saldırganın kaçarken yere attığı silahı, çantası ve bir adet el bombası, polis tarafından incelendi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el bombasını fünye ile kontrollü olarak patlattı. Esenyurt'ta saldırganın yakalanmasına yönelik operasyonlar ise sürüyor.
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı Kaynak : İHA

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