Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tavşandere Metro İstasyonu'nda Pendik Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



Bugün açılışını yaptığımız Kadıköy- Tavşantepe metro, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan bölüm 2019 yılında tamamlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın ikinci pistininin devreye girmesiyle, kapasite büyük gödeli uçaklarında inişine uygun hale gelerek 70 milyona ulaşacak. Teknopark İstanbul son dere başarılı hizmetler veriyor. Bugün açılışını yaptığımız bu hatla birlikte İstanbul'daki raylı sistem uznluğu 150 kilometreye ulaşmış olacak.



İstanbul genelinde hala yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 kilometreyi buluyor. Çok yakında bu uzunluk iki katına çıkacak. 260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul'a kazandırmayı hedefliyoruz.



Birileri hala 'Ne yaptınız ki?' diyor. Hamdolsun onlara dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi. Milletim inşallah gerçek nihai kararı verecek ve bu kararla beraber Türkiye yeni bir noktaya ulaşacak. Milletimiz için hayırlı olsun.



İstanbul'un ulaşımı raylı sistem üzerinden gerçekleşecek. Her zaman söylediğim gibi İstanbul'a hizmet etmek bir aşk işidir. Toplamda 926 trilyon lira tutarı olan 43 eserin açılışını gerçekleştiriyoruz.



Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları aşmasının yolu bu manzaradır. Sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz güzel birlikteliktir. Ülkemizi terörle, baskıyla, algı operasyonları sindirmek huzursuz etmek isteyecek manzara işte budur. İstedikleri kadar AK Parti'nin İl Teşkilatına ateş etsinler, bunlarla bir yere varmak mümkün değil. İyi bilsinler ki, bizler bu yola her şeyimizi koyduk.



Ben sizlere bu konudaki kanaatimi söyledim. Şu anda bir referandum süresindeyiz. Bu süreçte milletimizin ekseriyetiyle neticeye ulaşacak. Sizlerin bu talebi parlamentoda gündeme gelecektir. Parlamentodan geçtikten ve önüme geldikten sonra peşinen söylüyorum ben bunu onaylarım. Bu manzara Türkiye manzarasıdır.



Unutmayınız, onlar geleceğimizi karatmak isteyecek, biz yaptığımız her yatırımlar istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları bombalarıyla yakacak yıkacak, biz inşa ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını spekülasyonlarla bize dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yolunu arayacak, biz yaşatmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz Rabbimizin huzurunda rükuda secdede eğiliriz. Bu ülke bu millete zincir vurmak isteyen çok oldu ama hiçbiri başaramadı.



'İhanet çetelerinin hepsi çökecek'

Dün Suriye'de 5 şehidimiz 9 gazimiz var. Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. İnancımıza göre şehitler ölmez, onlar diridirler. Kimse şehitlerimiz için ölü demesin, onlar ne yaptığımızı attığımız adımları takip ediyorlar. Onlar diridir, tenlerin ölmesi birşey ifade etmez. Toprağa verdiğimiz her şehit yüreğimizin bir köşesini dağlıyor. Şu gerçeğin de farkındayız, döktüğümüz her damla kan bu toprakların bize vatan olduğunu perçinleyen çividir, tapu belgesidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi cesaret göstermeseydi, biz bu güne çıkabilir miydik?



DEAŞ bölücü terör örgütü, PKK, PYD, FETÖ hepsine karşı...Karşımıza çıkartılan ihanet çetelerinin hepsi çökecek.



Referandumla ilgili kampanyada inanıyorum ki sizler gece gündüz demeden çalışmak suretiyle geleceğe yürüyeceksiniz. Çünkü biz tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Durmak yok, yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun.