En çok üye AK Parti'de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre, Türkiye'de en fazla üye 9 milyon 399 bin 633 ile AK Parti'de bulunuyor. CHP'nin 1 milyon 206 bin 18, MHP'nin 440 bin 169, HDP'nin ise 30 bin 295 kayıtlı üyesi var.