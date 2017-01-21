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El Bab şehidi Selim Topal, Gamze Özçelik'in arkadaşı çıktı

Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Gamze Özçelik'in arkadaşı olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun Instagram'dan yaptığı paylaşımı yürekleri dağladı.

Güncel / 21 Ocak 2017 Cumartesi 12:11
El Bab şehidi Selim Topal, Gamze Özçelik'in arkadaşı çıktı

Gamze Özçelik'in Instagram'dan yaptığı paylaşımda şehit asker Piyade Uzman Çavuş Selim Topal için 'Lütfen gerçek olmasın.

Daha geçen gün konuştuk seninle...' ifadesi dikkatleri çekti.

Gamze Özçelik'in şehit Selim Topal için yazdıkları şöyle:

“Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle.. Şehit olan, gazi olan arkadaşların için ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklar için dertleniyordun. Yazıyorum şimdi sana iyimisin diyorum cevap alamıyorum. İyimisin lütfen yazsana?.. Dostum oldun sen benim. Hayri'de seninlemiydi söylesen ya? Hep düşünürdüm sen şehit olsan ne yaparım diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'Umut olmak için oralardayız' diyordun hep.. Sizde ki nasıl bir vefa?.. iki günde iki gönüldaşımı kaybettim.. Neden böyle oluyor söylesen ya?..... Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlar da gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya?... Allah'im ailesine sabir ver... Allah'im... Ahh...”


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