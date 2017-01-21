El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce yapılan saldırıda Saim Topal, Bahattin Bakır, Emre Doruk, Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit düştü, 9 asker de yaralandı. Yaralanan 9 askerden 2’si askeri helikopterle Gaziantep’e sevk edildi.



Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara’da ikamet eden Hakan Çalmuk’un tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaynak : İHA