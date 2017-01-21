Bir çocuğun gözüyle 15 Temmuz darbe girişimi

Muhammet Ali Bahar, 15 Temmuz darbe girişim sonrası bir mitingde yaptığı konuşma ile sosyal medyada yer almıştı. 14 yaşındaki Bahar, hafta sonları Beyaz TV'de yayınlanan Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem programına katıldı.



Darbe haberini alır almaz annesiyle havaalanına gittiğini söyleyen Muhammet Ali Bahar, küçük yaşına rağmen hiç korkmadığını ifade etti. Bahar; “ Vatan sevgisi korkunun önüne geçti. O dakikada gözümü kırpmadan gittim. Bu vatanın kolay kazanılmadığı bilinci, Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleler beni oraya götürdü” dedi.



Muhhamet Ali Bahar, Eyüp'te yaptığı ve sosyal medyada geniş yer bulan konuşmasıyla ilgili “ Orada vatan aşkıyla, Milli Müdafaa bilinciyle bir konuşma yaptım. Daha sonra bu konuşmamı başka yerlerde de tekrarladım.” şeklinde konuştu.



Bahar sözlerine “Vatan bilinci olan bir milletiz. Milliyetçi bir milletiz. Özgürlüğümüzü, ne DEAŞ'a ne PKK'ya, ne de FETÖ'ye yedirmeyecek bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çağrısıyla, kendimizi tankların önüne atan bir milletiz.” diyerek devam etti.



Muhhamet Ali Bahar, son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan “Başkanlık Sistemi” ile ilgili de konuştu. Bahar; “Bizim parlamenter sistem ile ilgili sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum. Bu sıkıntıların giderilmesi için parlamentomuzun reforma tabi tutulup, revize edilmesi lazım. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında da gördüğümüz üzere, başkanlık sistemi oldukça önemli. Bazı yetkileri tek bir kişiye vermemiz gerekir ki Türkiye ilerleyebilsin.” ifadesini kullandı.



Bahar, parlamentoya da “birlik ve beraberlik” çağrısı yaptı.



Hukuk Fakültesini bitirip siyasete atılmak istediğini söyleyen Muhhamet Ali Bahar, Türkiye'nin 2023, 2051 ve 2071 hedeflerinde ön planda olmak istediğini dile getirdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel