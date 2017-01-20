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Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu

Binali Yıldırım'ın yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, El Bab'taki terör saldırında şehit düştü.

Güncel / 20 Ocak 2017 Cuma 20:00
Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı akşamı bir araya geldiği ve babasıyla telefonla görüştüğü Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu.

DEAŞ'ın terör saldırısında şehit düşen Topal, yılbaşı gecesi Başbakan Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olarak biliniyor.

Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmişti.

Yıldırım, masasında bulunan ve yemek yiyerek sohbet ettiği askerlerden Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze'nin ailelerini telefonla aramıştı.

Başbakan Yıldırım, burada, bugün El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal'ın babası Salih Topal ile telefonda kısa bir görüşme yapmıştı.

Şehit Topal'ın 7 çocuklu ailenin 2 erkek çocuğundan biri olduğu ve ailenin 2 yıl önce Erzincan Otlukbeli ilçesinden İstanbul'a göç ettikleri öğrenildi. Kaynak : AA

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