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Başbakan Yıldırım'dan tarihi açıklama

Başbakan Yıldırım TBMM'de anayasa değişik teklifinin yasalaşması sonrasında teşekkür konuşması yaptı.

Güncel / 21 Ocak 2017 Cumartesi 06:12
Başbakan Yıldırım'dan tarihi açıklama

Anayasa teklifinin mecliste onaylanması sonrasında Başbakan Binali Yıldırım mecliste bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

“Bugün burada bir anayasa değişikliği yapmadık. Bir anayasa değişikliği teklifi yaptık. Anayasayı değiştirecek olan aziz Türk milletidir”

MÜHÜR MİLLETİN ELİNDEDİR

“Biz üzerimize düşen görevi yaptık, asıl görevi milletimize arz ediyoruz. Şimdi söz milletindir, yetki milletindir, karar milletindir, mühür milletin elindedir”

SON SÖZÜ HALK SÖYLEYECEK

“Halkımız son sözü söyleyecek, son kararı verecektir”

“Türk milleti, cumhuriyetin kazanımlarına aşık bir millettir. Bu milletin ferdi olmak hepimiz için onur ve gururdur'

“Bu yüce millet 23 Nisan 1920'de meclisi ilan etti, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti, sahip çıktı ve bugünlere getirdi”

MİLLET HER ŞEYİN EN İYİSİNİ BİLENDİR

“Millet sandık her önüne geldiğinde, istisnasız olarak en doğru kararı verdi. Millet bu anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı verecektir. Milletin vereceği karar en isabetli karar olacaktır. Millet her şeyin en iyisini bilendir”

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Mecliste oylama sırasında çalışan, hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür yüce Türk milletinedir. Artık karar milletimizindir, milletin verdiği karar başımız gözümüz üzerinedir. Bu anayasa değişikliğinin Türkiye'nin aydınlık yarınları için uğurlu olmasını diliyorum'

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