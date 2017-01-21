Azerbaycan'dan Recep İvedik kararı

Söz konusu sahnesin Azerbaycan'da üzüntüye neden olduğunu söyleyen Büyükelçilik Basın Sözcüsü, ancak sahnenin filmden çıkarılmasının büyük memnuniyet yarattığını ifade etti. Aliyev, Azerbaycan Büyükelçisinin de filme gidebileceğini söyledi.



Elbay Aliyev, hafta sonları Beyaz TV'de yayınlanan Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiye'm programına telefonla bağlandı. Aliyev; “Söz konusu sahne, sporun çağrıştırdığı dostluk ve beraberliğe zıt bir durum teşkil etmektedir. Bunun yanısıra Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını tanımlamada derin bir anlama sahip olan “bir Millet iki Devlet” ifadesinin mizahi bir amaçla kullanılması üzüntüye neden oldu.” dedi.



Elbay Aliyev, Azerbaycan Büyükelçiliğinin, fragmanda yer alan sahne ile ilgili, prodüksiyon şirketine bir itiraz mektubu gönderdiğini söyledi.



Sahneyle ilgili bir art niyet sezmediklerini ancak iki ülke arasındaki derin dostluğun mizah amaçlı kullanılmasının kendilerini yaraladığını bildirdi.



Elbay Aliyev, Azerbaycan basının da konuya geniş yer verdiğini ifade etti. Boks sahnesinin filmden çıkarılmasıyla kendisin de filmi izleyeceğini belirten Azerbaycan Büyükelçiliği Basın Sözcüsü Elbay Aliyev, Büyükelçi'nin de filme gidebileceğini söyledi.



Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Recep İvedik 5'in fragmanında, Azeri bir boksçu ile Recep İvedik'in maçına yer vermişti. İvedik, senaryo gereği Azeri boksçuyu yumrukla ringte havaya uçuruyordu. Ancak her iki ülke de bu sahneye büyük tepki gösterdi. Gökbakar, bunun üzerine yayınladığı bir video ile o bölümü filmden çıkardıklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı: 'Azerbaycan Türkü kardeşimin hoşnutsuzluğu gönlümü yaralar. Seve seve sahneyi çıkartıyorum. Bu kardeşliğimin, dostluğumun mertçe kanıtı olsun. Art niyetli insanların da oyunu bozulsun.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel