USD (Alış - Satış) : 3,82 - 3,82 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

Anayasa teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Güncel / 21 Ocak 2017 Cumartesi 06:15
Anayasa teklifi kabul edildi

Anayasa değişik teklifinin ikinci turunda 18 madde kabul edildi. Tüm maddelerin oylanması sona erdi. 339 'evet' oyuyla anayasa değişiklik teklifi kabul edildi.

AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı; 5 oy boş çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, oylama sonucunu açıklamadan önce, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu söyledi. Bahçekapılı, oyların usulüne göre kullanıldığını ve teklifin kabul edildiğini duyurdu.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

AK Parti'li milletvekilleri, oylama sonucunu ayakta alkışlayarak karşıladı.

Daha sonra AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, teşekkür konuşması yaptı.

Mecliste sandalyeler havada uçuştu Mecliste sandalyeler havada uçuştu CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti Anayasa teklifi kabul edildi Anayasa teklifi kabul edildi Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması Başbakan Yıldırım'dan tarihi açıklama Başbakan Yıldırım'dan tarihi açıklama 16. madde kabul edildi 16. madde kabul edildi 15. madde de kabul edildi 15. madde de kabul edildi Yıldırım'dan 'anayasa' açıklaması: MHP ile hedefimiz aynı Yıldırım'dan 'anayasa' açıklaması: MHP ile hedefimiz aynı Gökçen Özdoğan Enç hastaneye kaldırıldı Gökçen Özdoğan Enç hastaneye kaldırıldı Nazlıaka'dan kelepçe açıklaması Nazlıaka'dan kelepçe açıklaması Meclis'te kavga! Meclis'te kavga!

Binali YıldırımMilletvekiliKanun TeklifiTürkiye CumhuriyetiAyşe Nur Bahçekapılı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı