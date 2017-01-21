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ABD Büyükelçiliğinin taşınması tartışmaları

Dünya Müslüman Alimler Birliği, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması durumunda doğabilecek sonuçlara karşı uyarıda bulundu..

Dünya / 21 Ocak 2017 Cumartesi 22:04
ABD Büyükelçiliğinin taşınması tartışmaları

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasından doğabilecek sonuçlara karşı uyarıda bulunulurken, İslam dünyası ve liderleri Kudüs ile Filistin meselesi konusunda üzerine düşeni yapmaya, uluslararası kuruluşlar da Filistinlilerin haklarını korumaya çağrıldı.

Açıklamada 'İslam dünyasına musallat olan bölünme ve parçalanma, pusuda bekleyenleri bu fırsatı değerlendirerek daha fazla kazanç elde etmeye itiyor. ABD Başkanı Donald Trump'un Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma istediği de bu yönde bir adımdır ancak bu Birlemiş Milletler'in (BM) kararlarına yapılmış açık bir ihlaldir.' ifadeleri kullanıldı.

İslam dünyası alimleri ve düşünürlerinin, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması planını kabul etmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, 'işgalcilerin' Kudüs ve tüm Filistin topraklarındaki keyfi eylemleri kınandı.



Kaynak : AA

FilistinBirlemiş MilletlerUluslararasıMüslümanDonald Trump


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