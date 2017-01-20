USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Zuhal Topal'la - Hanife sonunda muradına eriyor

İzdivaç programında uzun süredir eş arayan Hanife, ikinci bir şans istediği Serkan'dan istediği cevabı aldı.

Televizyon / 20 Ocak 2017 Cuma 10:01
Zuhal Topal'la - Hanife sonunda muradına eriyor

Geçtiğimiz günlerde pişman olup dönen Hanife, Serkan'dan ikinci bir şans istemişti. Günlerdir Serkan'ın, Hanife'ye vereceği cevap bekleniyordu.

BEKLENEN CEVAP GELDİ

Serkan'ın günlerdir net bir cevap vermemesine sinirlenen Hanife, Serkan'dan kesin bir şey söylemesini istedi.

Bunun üzerine Serkan'dan beklenen cevap geldi. Serkan, Hanife'ye ikinci bir şans verdi. Locadaki adaylar da arkadaşlarının mutluluğunu paylaştı.



YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı