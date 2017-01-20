Zuhal Topal'la - Hanife sonunda muradına eriyor

Geçtiğimiz günlerde pişman olup dönen Hanife, Serkan'dan ikinci bir şans istemişti. Günlerdir Serkan'ın, Hanife'ye vereceği cevap bekleniyordu.



BEKLENEN CEVAP GELDİ



Serkan'ın günlerdir net bir cevap vermemesine sinirlenen Hanife, Serkan'dan kesin bir şey söylemesini istedi.



Bunun üzerine Serkan'dan beklenen cevap geldi. Serkan, Hanife'ye ikinci bir şans verdi. Locadaki adaylar da arkadaşlarının mutluluğunu paylaştı.





