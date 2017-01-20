Yıldırım'dan 'anayasa' açıklaması: MHP ile hedefimiz aynı

Başbakan Binali Yıldırım, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, söz konusu değişikliğin ülke yönetimine zaman ekonomisi sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:



'Bu anayasa değişikliği, ülke yönetiminde zaman ekonomisi sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek. Bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışma ortadan kalkacak. Sistem didişmeyi, çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Kararların hızlı verilmesini sağlıyor. Türkiye'yi, yönetimi güçlendiriyor.'



'MHP ile amaç aynı'

'MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Meclis Genel Kurulunda, değişiklik görüşmelerinde, bu değişikliği savunduk. Doğruluğunu, haklılığını savunduk. Sokakta da vatandaşa giderken de biz milletimize AK Parti olarak bu anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve 'Evet' demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı.'