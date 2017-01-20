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Ünlü oyuncular Forum Mersin'de ziyaretçilerle buluştu

’Ölüm Yakalar’ adlı tiyatro oyununun sevilen oyuncuları, gösterim öncesinde Forum İçel’de hayranlarıyla bir araya geldi.

Kültür-Sanat / 20 Ocak 2017 Cuma 11:36
Ünlü oyuncular Forum Mersin'de ziyaretçilerle buluştu

Mersin İçel Alış Veriş Merkezi, ünlü tiyatro oyuncularını ağırladı. Sevilen oyuncu İbrahim Kendirci'nin yönettiği ve aralarında Çiğdem Batur, Hüseyin Sevimli, Sertan Erkaçan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 'Ölüm Yakalar' tiyatro oyununun oyuncuları, gösterimden önce Forum İçel'de sevenleriyle bir araya geldi.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ünlü oyuncular hayranlarının merak ettiği soruları yanıtlayarak keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.


Kaynak : İHA

Mersin


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