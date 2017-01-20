USD (Alış - Satış) : 3,82 - 3,82 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

Sıcak Haber : Barack Obama veda etti!..

TBMM'de 13'üncü madde kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ayşe Nur Bahçekapılı yönetiminde 2. Tur görüşmeleri yapılıyor.

Siyaset / 20 Ocak 2017 Cuma 19:48
TBMM'de 13'üncü madde kabul edildi

SON DURUM: Birleşime 45 dakika ara verildi.

13. MADDE 343 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 13'üncü maddesi 343 oyla kabul edildi.

12. MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM'deki anayasa değişikliği 2. tur görüşmelerinde, teklifin 12'nci maddesi 342 oyla kabul edildi. Maddeye 138 milletvekili 'ret' oyu verdi. 2 oy boş ve 2 oy geçersiz çıktı. Çekimser oy kullanılmadı.

İKİNCİ TUR HAKKINDA ÖZET BİLGİ

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.

İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.

Mecliste sandalyeler havada uçuştu Mecliste sandalyeler havada uçuştu CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Yıldırım'dan 'anayasa' açıklaması: MHP ile hedefimiz aynı Yıldırım'dan 'anayasa' açıklaması: MHP ile hedefimiz aynı Gökçen Özdoğan Enç hastaneye kaldırıldı Gökçen Özdoğan Enç hastaneye kaldırıldı Nazlıaka'dan kelepçe açıklaması Nazlıaka'dan kelepçe açıklaması Meclis'te kavga! Meclis'te kavga! Melih Gökçek Nazlıaka'yı fena ti'ye aldı Melih Gökçek Nazlıaka'yı fena ti'ye aldı Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi Yedinci Madde 340 Oyla Kabul Edildi. Yedinci Madde 340 Oyla Kabul Edildi. Bahçekapılı'dan CHP'li vekile tepki: Sanki sokakta kavga ediyor Bahçekapılı'dan CHP'li vekile tepki: Sanki sokakta kavga ediyor 3. madde de kabul edildi 3. madde de kabul edildi 18. madde kabul edildi 18. madde kabul edildi

TbmmAnayasa DeğişikliğiResmi Gazete


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı