TBMM'de 11. madde kabul edildi

SON DURUM: 11'inci madde oylandı. 342"evet" oyuyla kabul edildi.



Anayasa degişikliği teklifi 2. tur oylamasında 11. madde 342 "Evet" oyu ile TBMM tarafından kabul edildi.



11. Maddenin ikinci tur oylama sonucu: 342 Kabul, 135 Ret, 1 Çekimser, 3 Boş, 0 Geçersiz. Teklifin 11. maddesi kabul edildi.



Anayasa değişikliği teklifinde 10. maddenin ikinci tur oylaması sonuçlandı. TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 10'uncu maddesi 340 kabul, 136 ret oyuyla kabul edildi​.



Genel Kuruldaki gizli oylamaya 481 milletvekili katıldı. Oylamada 340 kabul, 136 ret oyu kullanıldı; 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.



Meclis Genel Kurulu'nda anaysa değişiklik teklifinin 9. maddesi 341 "Evet" oyuyla kabul edildi.



Anayasa değişikliği teklifinde 9. maddenin ikinci tur oylama sonucu: 341 Kabul, 137 Ret, 0 Çekimser, 4 Boş, 1 Geçersiz. Teklifin 9. maddesi kabul edildi



8'İNCİ MADDE 339 OYLA KABUL EDİLDİ



TBMM'deki ikinci turda, anayasa değişikliği teklifinin 8'inci maddesi 339 oyla kabul edildi. Oylamada, 138 ret oyu kullanıldı; 3 oy geçersiz, 2 boş oy, 1 oy çekimser çıktı.



Böylece, birinci tur dahil olmak üzere oylamalarda ilk kez bir maddeye 340'ın altında oy çıkmış oldu. Birinci ve ikinci tur görüşmelerde hiçbir madde 340'ın altında oy almamıştı.



MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİNE SAAT 23:00'DEN SONRA BAŞLANABİLDİ



TBMM'de bağımsız vekil Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüdeki mikrofona kelepçelemesinin ve sonrasında yaşanan olayların ardından ikinci tur görüşmeleri yeniden başlamıştı.



Nazlıaka'nın kürsüden uzaklaştırılması sırasında kadın vekiller kavga etmiş, görüşmelere saatlerce ara verilmişti.



İKİNCİ TUR HAKKINDA ÖZET BİLGİ



İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.



İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.



İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak. Kaynak : İHA