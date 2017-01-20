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Medya iddianamesinden şok detaylar: Hakan Şükür için seferber oldular!

FETÖ tutuklusu Oğuz Usluer, Hakan Şükür’ün istifa mektubun okunması için rejiye inmiş. İşte FETÖ’nün medya yapılanması iddianamesinden şok detay...

Güncel / 20 Ocak 2017 Cuma 13:12
Medya iddianamesinden şok detaylar: Hakan Şükür için seferber oldular!

17 Aralık darbe girişiminden bir gün önce Fetullahçı Terör Örgütü adına milletvekilliğinden ayrılan Hakan Şükür'ün istifa mektubunun sadece o televizyon kanalında yayınlanmasının sırrı ortaya çıktı.

FETÖ'CÜ OĞUZ USLUER DEVREYE GİRMİŞ

FETÖ'den medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Oğuz Usluer'in, Habertürk Televizyonu'nda Yayın Koordinatörü olduğu dönemde, Hakan Şükür'ün istifa mektubunu okuyan muhabiri yayından almak isteyen editör Mehmet Yeşilkaya'yı uyardığı, rejiye gelen Oğuz Usluer'in mektubun tamamının okunmasını sağladığı ortaya çıktı.

Oğuz Usluer, editör Mehmet Yeşilkaya'ya Hakan Şükür'ün mektubu için 'manifesto' demiş.

METNİ FETÖ'CÜ FARUK MERCAN YAZDI

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Hakan Şükür'ün istifa mektubunun Habertürk Televizyonu'nda nasıl okunduğunu açıkça anlatılıyor:

Tanık Mehmet YEŞİLKAYA (Habertürk Televizyonu'nda editör): '2014 yılı Temmuz ayında Habertürk Televizyonunda haber editörü olarak çalışmaya başladım. 17-25 Aralık sürecinde de bu yapılanmayı net olarak görme imkanım oldu. (…)

17 Aralık sürecinden sonra kendisinin sorumlu yayın editörü olarak görevli olduğu bir bültende yayına bağlanan muhabir Hakan Şükür'ün istifa mektubunu okudu ve bu mektup sadece Habertürk'de yer aldı. Mektubu okuyan muhabire yayını kesmesini, mektubu okumamasını ısrarla söylememe rağmen muhabir mektubu okumaya devam etti. Hatta reji üzerinden muhabiri yayından almak istedim. Oğuz Usluer gelerek engel oldu ve mektubun içeriğinin manifesto niteliğinde olup sonradan o mektubu yurt dışına kaçmış olan Faruk Mercan'ın hazırladığı yönünde bilgilerin ortaya çıktığını söylemiştir.'


Kaynak : Sabah

TelevizyonHakan ŞükürTerör ÖrgütüHabertürkFaruk Mercan


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