Konya'da cami çatısı çöktü

Konya'da cami girişinde ayakkabıların konulduğu bölümdeki çatının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'da cami girişinde ayakkabıların konulduğu bölümdeki çatının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
BİRİKEN KARA DAYANAMADI
Turgut Reis Mahallesi'ndeki Uluırmak Muradiye Camisi'nde ayakkabıların konulduğu giriş bölümündeki laminant kaplı çatı, kar birikintileri nedeniyle çöktü.
YARALANAN 5 KİŞİNİN DURUMU İYİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak : AA