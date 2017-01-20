Konya'da cami çatısı çöktü

Konya'da cami girişinde ayakkabıların konulduğu bölümdeki çatının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



BİRİKEN KARA DAYANAMADI



Turgut Reis Mahallesi'ndeki Uluırmak Muradiye Camisi'nde ayakkabıların konulduğu giriş bölümündeki laminant kaplı çatı, kar birikintileri nedeniyle çöktü.



YARALANAN 5 KİŞİNİN DURUMU İYİ



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak : AA