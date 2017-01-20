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Konya'da cami çatısı çöktü

Konya'da cami girişinde ayakkabıların konulduğu bölümdeki çatının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 20 Ocak 2017 Cuma 14:33
Konya'da cami çatısı çöktü
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Konya'da cami girişinde ayakkabıların konulduğu bölümdeki çatının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

BİRİKEN KARA DAYANAMADI

Turgut Reis Mahallesi'ndeki Uluırmak Muradiye Camisi'nde ayakkabıların konulduğu giriş bölümündeki laminant kaplı çatı, kar birikintileri nedeniyle çöktü.

YARALANAN 5 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak : AA

Camii112 Acil Servis


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