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Kılıçdaroğlu: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'nin hukuka göre karar vermesi halinde oylamaların geçersiz olacağını savundu.

Siyaset / 20 Ocak 2017 Cuma 09:43
Kılıçdaroğlu: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz

Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Koalisyon dönemleri erken başladı. Anayasa mahkemesine kesinlikle gideceğiz. AYM hukuka göre karar verirse oylama geçersiz' ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ BAKAN TEPKİSİ
Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada 'Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır.' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Meclis'te yaşanan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, 'Bu denli ayrılıklara, kavgalara yol açmasının ülke açısından çok sakıncalı' yorumunda bulundu. Kaynak : Habertürk

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