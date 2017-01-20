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Karnesini almaya giderken bıçaklandı

Kocaeli'de, karnesini almaya giden ortaokul öğrencisi, sokakta kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

3. Sayfa / 20 Ocak 2017 Cuma 17:44
Karnesini almaya giderken bıçaklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, karne almak için evden çıkan ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki F.A., kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay, Körfez Fatih Mahallesi Gürkan Sokak'ta meydana geldi. Seka Çocuk Dostları Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi F.A. karne almak için evden çıktı. F.A. sokakta karşılaştığı kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada N.P. kavga ettiği F.A.'yı bacağından bıçakladı.



Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından F.A. hastaneye kaldırılarak tedavi alına alındı. Olayın ardından kaçan N.P. aranırken, soruşturma başlatıldı. Kaynak : DHA

Körfez


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