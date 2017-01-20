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İTÜ'de FETÖ operasyonu

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel / 20 Ocak 2017 Cuma 09:51
İTÜ'de FETÖ operasyonu

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor.

37 ÖĞRETİM ÜYESİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

'ÖRGÜTLE BAĞLANTILI VERİLER BULUNDU' İDDİASI

Sabah'ın haberine göre ise Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, sabah saatlerinde 37 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama uyguladı. Şüpheliler hakkında örgütle ilintili olduklarına dair çeşitli veriler bulunduğu iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE ÜNİVERSİTELERDE OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Fetullahçı örgütün İstanbul'daki üniversitelerde yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyalarına bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın daha önce de İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde operasyonları gerçekleştirmişti.

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