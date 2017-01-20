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İstanbul Emniyeti'ne silahlı saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldığı, binanın bahçe duvarının isabet aldığı saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Güncel / 20 Ocak 2017 Cuma 20:19
İstanbul Emniyeti'ne silahlı saldırı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin arka sokağından, C Blok binasına doğru lav silahıyla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, bahçe duvarı isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.



İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıya ilişkin, 'İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır.' açıklamasında bulundu.

Vali Şahin, saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şahin, 'İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir.' ifadelerini kullandı.


İstanbul Emniyet MüdürlüğüVasip ŞahinSilahlı Saldırı


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